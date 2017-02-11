12.02.2017 11:19:31

Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

Kuzey Kore'nin orta menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdiği, füzenin denize düştüğü bildirildi.

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Kuzey Kore'nin orta menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdiği, füzenin denize düştüğü bildirildi.Kuzey Kore, ABD Bakanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından ilk kez orta menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Ülkenin batısındaki Banghyon Hava Üssü'nde ateşlenen füze Japon Denizi'ne doğru fırlatıldı. Yaklaşık 550 kilometre havada kalan füze, daha sonra denize düştü. Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin ABD ziyareti sırasında gerçekleşti. Japon Başbakanı Abe, denemenin kabul edilemez olduğunu kaydederken, Japon yetkililer füzenin kendi deniz sahasına ulaşmadığını savundu. Trump ise, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'ye ABD'nin Japonya'nın yanında olduğunu kaydetti.Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Kore'nin yinelediği provokasyon gösterileri Kim rejiminin saçmalığa dayandığını gösteriyor" denildi.