07.05.2017 18:12:43

Kuzey Kore'de bir ABD vatandaşı daha tutuklandı

Kuzey Kore'de bir ABD vatandaşının daha tutuklandığı bildirildi.

Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'da yer alan haberde Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde çalışan Kim Hak Song'un, ülkeye karşı düşmanca davranışları sebebiyle dün tutuklandığı belirtildi.

Haberde, Song'un suçlarıyla ilgili soruşturma açıldığı ifade edildi.

Pyongyang yönetimi, geçen hafta çarşamba günü aynı üniversitede ders vermesi için ülkeye çağrılan Kore asıllı ABD vatandaşı Kim Sang Dok'un 22 Nisan'da, "ülkeyi karıştırmaya yönelik düşmanlık eylemi" suçlamasıyla tutuklandığını duyurmuştu.

Son 2 tutuklamayla Kuzey Kore'de tutuklu ABD vatandaşlarının sayısı 4'e çıkmış oldu.

ABD vatandaşı 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Otto Warmbier, geçen yıl ocak ayında turist olarak girdiği ülkede tutuklanmıştı, ardından çıkarıldığı mahkemede 15 yıl hapse mahkum edilmişti.

Bir diğer ABD vatandaşı Dong-chul da 2015 yılında, doğduğu ülke olan Güney Kore adına casusluk yaptığı suçlamasıyla Kuzey Kore'de 10 yıl hapis cezası almıştı.

ABD vatandaşlarının Kuzey Kore'ye seyahat etmesine izin veriliyor, ancak Washington yönetimi Kuzey Kore'ye gidilmemesi konusunda uyarı yapıyor.