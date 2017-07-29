29.07.2017 15:11:10

Kuzey Kore: ABD anakarası vuruş menzilimizde

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı 'Liderimiz gururla ABD anakarasının vuruş menzilimiz içinde olduğunu doğruladığını söyledi' şeklinde haber geçti.

Rus haber ajansı Sputnik, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın "Liderimiz gururla ABD anakarasının vuruş menzilimiz içinde olduğunu doğruladığını söyledi" şeklinde haber geçtiğini aktardı. Haberde ayrıca füzenin 3 Temmuz'da denenen füze ile aynı olan Hwasong-14 modeli olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Dünkü denemede füzenin Japonya'nın kuzeyinde denize düştüğü bildirilmişti. Kuzey Kore fırlattıkları füzenin 47 dakika havada kaldığını ve 3,724 kilometrelik irtifaya çıktığını belirtti.

ABD ve Güney Kore de füze denemesine misilleme olarak karadan karaya füzelerin denendiği bir ortak askeri tatbikat yaptı. Güney Kore Savunma Bakanı Song Young moo ülkesinin 'Kuzey Kore tehdidine karşı bağımsız önlemler alacağını ve ABD'nin verdiği Terminal Yüksek İrtifalı Bölge Savunma Sistemi'nin (Thaad) kurulmasını hızlandıracağını' açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, son denemede füzenin Kuzey Kore'nin kuzeyindeki Jagang bölgesinde bulunan bir silah fabrikasından fırlatıldığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği füze denemesini 'Rejiminin en son pervasız ve tehlikeli hareketi' diye tanımladı. Çin de denemeyi kınarken, 'ilgili tüm taraflara itidal ve gerilimin arttırılmasından kaçınılması' çağrısı yaptı.