09.05.2017 10:00:36

Kuzey Irak'taki bölücü terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.TSK'dan yapılan açıklamada, 08 Mayıs 2017 tarihinde gece saatlerinde, Irak Kuzeyi Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen BTÖ mensubu silahlı teröristlere yönelik olarak, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği kaydedildi. Bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 4 mağara, 3 sığınak ve 3 ayrı kamp bölgesinin ateş altına alınarak imha edildiği ifade edildi.Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.