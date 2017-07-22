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Kuzey Irak'ta eğitim alan terörist Muş'ta yakalandı
22.07.2017 13:17:00

Kuzey Irak'ta eğitim alan terörist Muş'ta yakalandı

Muş'ta polis tarafından yapılan operasyonda, Kuzey Irak'ta sabotaj ve bomba eğitimi aldığı tespit edilen bir terörist ile ona yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 6 kişi yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK üyesi olan ve örgütün Kuzey Irak'taki kamplarında saldırı, sabotaj, bomba yapımı ve el yapımı patlayıcı düzeneği hazırlama eğitimi alan, Kobani, Diyarbakır ve Bingöl kırsalı ile Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki hendek kazma olaylarında örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir teröristin sahte kimlik ile Muş Havalimanı'ndan İstanbul'a gideceği yönünde bilgi alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Alınan bilgiler üzerine yapılan operasyon neticesinde terörist sağ olarak yakalanmıştır. Ayrıca yapılan çalışmalarda teröriste yardım ve yataklık eden 6 şahıs Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalanmış olup, işlemleri devam etmektedir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.


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Kuzey Irak'ta eğitim alan terörist Muş'ta yakalandı
Kuzey Irak'ta eğitim alan terörist Muş'ta yakalandı
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