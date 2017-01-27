27.01.2017 11:59:01

Kuzey Avrupa'nın en büyük otomobil ve motosiklet fuarı açıldı

Kuzey Avrupa'nın en büyük otomobil ve motosiklet fuarı, İsveç'in başkenti Stockholm'de açıldı.

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Kuzey Avrupa'nın en büyük otomobil ve motosiklet fuarı, İsveç'in başkenti Stockholm'de açıldı.Avrupa'nın en büyük fuar salonlarından olan Stockholm'deki Alvsjö'de iki ayrı dev salonda otomobil ve motosiklet fuarı açıldı. Kapıların açılmasıyla otomobil ve motosiklet tutkunları fuara akın etti. 2017'de piyasaya sürülen 400 beygirgüce sahip Volvo V90 modeli, bir hibrid olarak meraklılarına sunuldu. Fuarda Ferrari'den en ucuz arabaya kadar yüzlerce model yer alıyor. En çok ilgi gören arabalar içinde yer alan Tesla'nın 2017 modelleri ise gözleri kamaştırıyor. Tesla'nın satış sorumlusu Torsten Johansson, bataryası doldurulduğu zaman Tesla'nın rahatlıkla 500 km kullanıldığını ve fiyatlarının 100 bin euronun üstünde olduğunu söyledi.Harley Davidson tutkunlarından fuara büyük ilgiFuarda yer alan Harley Davidson'ın yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, "Söylemeye hacet yok, motosiklet deyince hemen akla Harley Davidson gelir. Fiyatlarımız 20 bin eurodan başlıyor" dediler.Dünyanın motosiklet üreticilerine ait A'dan Z'ye tüm marka motosikletleri bu fuarda yer alıyor. Fuarda her keseye göre motosiklet bulunurken, fuara gelen 4 yaşındaki Johan da boyuna göre motosiklet buldu.