15.02.2017 08:54:01

Kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı

İstanbul Beykoz'da sondaj kuyusuna düşen yavru köpek 10 gün sonra kurtarıldı.

Ajanslarda yer alan habere göre, AFAD, İstanbul Beykoz'da sondaj kuyusuna düşen yavru köpeği 10 gün sonra kurtardı.

Beykoz Dereseki mahallesinde 70 metrelik kuyuya düşen kangal cinsi yavru köpek için AFAD, itfaiye ve hayvanseverler seferber olmuştu.

Kurtarma çalışmaları boyunca sürekli izlenen yavru köpeğe su ve yiyecek de ulaştırılmıştı.

Kuyudaki köpek Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Robotik Takımı tarafından yapılan robot kollar yardımıyla çıkarıldı.

"Kuyu" adı verilen köpeğin sağlıklı olduğu görüldü.

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