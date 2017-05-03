04.05.2017 02:42:29

Kuyumcu soygunu şüphelisi 3 Kolombiyalı yakalandı

Kuşadası'nda yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyası gasbettiği iddiasıyla aranan şüpheliler, bulundukları aracın plakasından yola çıkılarak Fatih'te kısa süreli kovalamacanın ardından gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kuyumcu dükkanından silah tehdidiyle yaklaşık 500 bin liralık ziynet eşyası gasbettiği öne sürülen 3 Kolombiyalı, İstanbul'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün Kuşadası'nda girdikleri kuyumcu dükkanından silah zoruyla yaklaşık 500 bin liralık ziynet eşyası alıp kaçan şüphelilerin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, 34 NS 7141 plakalı kiralık otomobilin olayda kullanıldığını tespit ederek aramalarını bu araç üzerinde yoğunlaştırdı.

Aydın'dan İstanbul'a gelen şüphelilerin bulunduğu bu otomobil, Fatih ilçesi Vatan Caddesi'nde Plaka Tanıma Sistemine takıldı.

Fatih Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri caddede kısa süreli kovalamacanın ardından Kolombiyalı Julian Zapata Martinez (38), German Bernal Huertas (39) ve Liliana Gomez Osma'yı (46) yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, ifade işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soygunda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile gasbedilen ziynet eşyalarının tamamının da polis tarafından ele geçirildiği öğrenildi.