26.12.2016 08:32:57

Kuyucak'ta kooperatifçilik konuşuldu

Kooperatifçilik eğitimi veren ve bu alanda akademik çalışmalar gerçekleştiren bir kurum olan Adnan Menderes Üniversitesi Kuyucak Meslek Yüksekokulunda, Çiftçi Örgütlenmesinin Çıkış Yolu: Kooperatifçilik' konulu bir panel düzenlendi.

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Kooperatifçilik eğitimi veren ve bu alanda akademik çalışmalar gerçekleştiren bir kurum olan Adnan Menderes Üniversitesi Kuyucak Meslek Yüksekokulunda, Çiftçi Örgütlenmesinin Çıkış Yolu: Kooperatifçilik" konulu bir panel düzenlendi.Panelin oturum başkanlığını üstlenen Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Bülent Gülçubuk, Kuyucak'ı öncü konuma yükseltecek yaşlı ve çocuk bakım kooperatifi kurulması çağrısında bulundu. Kuyucak Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen panelde açılış konuşmalarını, Kuyucak MYO Müdür Yrd. Doç.Dr. Ali Bilgenoğlu, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak Kaymakamı Selami Işık gerçekleştirdi. Kuyucaklı vatandaşların, muhtarların, çiftçilerin ilgi gösterdiği panele Kuyucak MYO öğretim görevlileri ve öğrenciler de katıldı.Konuşmasında kooperatiflerin, günümüzde güçlü ekonominin göstergesi olduğunu belirten Profesör Bülent Gülçubuk, çok sayıda ülkenin çıkış yolu olarak kooperatifçiliğe yöneldiğini ifade etti. Prof. Gülçubuk, kooperatifler ve birlikler arasındaki anlamsız rekabetin son bulması gerektiğinin altını çizdi. Bülent Gülçubuk, Kuyucak'ı öncü yapacak yaşlı ve çocuk bakım kooperatifi için yüksekokul ve belediyeyi birlikte hareket etmeye çağırdı.Panelin konuşmacılarından Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve 22. ve 23. Dönem Milletvekili Ahmet Ertürk, Kooperatiflerin bağlı oldukları bakanlıklar, çıkan ve hazırlanan kanunlar, mevzuatlar hakkında bilgilendirme yaptı. Ertürk, Kooperatiflerin çok sayıda karar verme organı ile muhatap olmak zorunda kaldıklarını, bu sorunu giderecek kanunun yakında çıkacağını belirtti. Ertürk, çiftçi örgütlenmelerinin bilinçli ve istekli yapılırsa çok başarılı sonuçların alındığını ifade etti. Çiftçinin kooperatifçiliğe inanması ve bu kuruluşun koyduğu kurallara uyması gerektiğine değinen Ertürk, bu koşulların sağlandığında ürünlerin rahatlıkla satıldığını belirtti.Başkan Ertürk, Rektör Bircan'a teşekkür ettiKuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk de uzun bir aradan sonra Kuyucak MYO'yu yeniden evinde gördükleri için duydukları memnuniyeti dile getirirken okulun taşınması için gerekli çalışmaları yapan Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'a da teşekkürlerini iletti. Kuyucak halkının ve çiftçisinin kooperatifçilik alanında bilinçlenmesi için üniversiteye önemli görevlerin düştüğünü belirten Başkan Ertürk, bu panelin bu anlamda çok önemli bir katkı olduğunu ifade etti. Kuyucak MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Bilgenoğlu ise yaptığını konuşmada Meslek Yüksekokulu binası ve eğitime olan katkıları nedeniyle Kuyucak Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu. Müdür Bilgenoğlu, önümüzdeki aylardan itibaren Kuyucak ve öğrenciler adına daha iyi kazanımlarla yollarına devam edeceklerini belirtti. Panel, soru-cevap kısmının ardından ceviz, incir ve zeytinyağından oluşan hediye sepetinin, çiçeklerin ve teşekkür belgelerinin panelistlere verilmesi ile son buldu. Panel sonunda ayrıca Kuyucak MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Bilgenoğlu, katkılarından dolayı Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'e teşekkürlerini ileterek çiçek takdim etti.ÖD-MB-Y)