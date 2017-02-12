12.02.2017 15:02:50

Kuyucak deve güreşi festivali renkli başladı

Yörük kültürünün bir parçası olan deve güreşlerini yaşatmak maksadı ile Aydın ve çevresinde yaklaşık bir asırdan bu yana devam eden deve güreşleri bu hafta sonu Kuyucak ilçesinde gerçekleştirildi. Kuyucak Arenası'nda sabah saatlerinde başlayan güreşlere binlerce kişi izlerken, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar hem güreş izledi hem de piknik yaptı.

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Yörük kültürünün bir parçası olan deve güreşlerini yaşatmak maksadı ile Aydın ve çevresinde yaklaşık bir asırdan bu yana devam eden deve güreşleri bu hafta sonu Kuyucak ilçesinde gerçekleştirildi. Kuyucak Arenası'nda sabah saatlerinde başlayan güreşlere binlerce kişi izlerken, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar hem güreş izledi hem de piknik yaptı.Yurdun dört bir yanından gelen güreşseverler sabah saatlerinden itibaren Kuyucak Arenasını doldurdu. Pek çoğu bir gün önceden bölgeye gelen pehlivan develer sabah saatlerinde başlayan müsabakalarda kıran kırana güreşti. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden yaklaşık 150 pehlivan devenin katıldığı güreşlerde vatandaşlar bir yandan güreş izlerken diğer yandan da piknik yaptı.Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün himayesinde gerçekleştirilen güreşlerde ilçede renkli bir gün yaşanırken deveciler de kaynaşma fırsatı buldu.