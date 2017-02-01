01.02.2017 09:24:02

'Kuvvet komutanlarının Kardak ziyaretinin arkasında 4 neden var'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının pazar günü gerçekleştirdiği Kardak ziyaretinin yankıları sürüyor. İlk kez 2015’te gündeme gelen bu ziyaretin, 2016’da darbe girişimi ve Fırat Kalkanı harekatı nedeniyle ertelendiği ortaya çıktı.

Komutanların Ege Denizi'nde Kardak'a ziyaret kararının ilk kez 2015 yılında gündeme geldiği belirlendi. Türkiye ve Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren Kardak krizinin yıldönümünde Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, adanın üzerinde helikopterle uçmuş ve çelenk atmıştı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yunan Bakan'ın o ziyaretinin ardından 2016 yılı içinde Kardak'a komutanlarla gitme görüşünü kurmaylarıyla paylaşmıştı. Ancak 2016 yılında önce 15 Temmuz darbe girişimi sonra da Fırat Kalkanı operasyonu sebebiyle, planlanan ziyaret ertelendi. Son dönemde Yunanistan ile FETÖ üyesi askerlerin iade edilmemesi başta olmak üzere yaşanan sorunlar, o ziyareti yeniden gündeme getirdi ve komutanlar Kardak'a gitti.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın haberine göre, çok konuşulan ziyaretin ardındaki 4 neden ise şöyle anlatılıyor:

ASKERLERİN İADE EDİLMESİ BEKLENDİ

Ana sebep 15 Temmuz darbe girişiminde yer alıp Yunanistan'a kaçan 8 askerin Türkiye'ye iade edilmemesi. Başta Genelkurmay Başkanı olmak üzere kuvvet komutanları 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini TSK'yı çökertmeye yönelik bir harekât olarak da gördüler. Bu sebeple de Yunanistan'ın komşuluk ilişkileri çerçevesinde FETÖ'cü askerleri iade etmesini beklediler.

Son dönemde Yunanistan'ın aidiyeti tartışmalı adalarda hak iddia etmeye yönelik girişimleri Ankara'yı rahatsız etti. Yunanistan'ın 10'un üzerinde ada için harekete geçtiği ve bazılarını yerleşime açtığı gözlemlendi.

Devam eden Kıbrıs görüşmelerinde Ankara'nın hassasiyetlerinden biri de adadaki Türk askerinin varlığı. Gerek Rum kesiminin gerek Yunanistan'ın Kuzey Kıbrıs'taki Türk askerinin tamamen çekilmesi talebi rahatsızlık yarattı.

Yıllardır Ege Denizi üzerinde süren Türk-Yunan savaş uçakları arasındaki it dalaşı son bulmadı. Resmi olarak açıklanmasa da yetkililer her hafta 2-3 Türk savaş uçağının Yunan savaş uçakları tarafından taciz edildiğini belirtiyor.

‘PROVOKATİF BİR SEYİR DEĞİL'

İşte bu dört konu komutanların 2015 kararını 2017'de uygulamasına neden oldu. Muhalefetin 'turistik gezi' yorumlarına karşın askeri kaynaklar, Türk karasularında yapıldığına dikkat çektikleri bu seyrin provokatif amaçlı olmadığı görüşünü dile getirdiler.

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