10.05.2017 10:10:42

Kuveyt Türk'ten ilk çeyrekte 152 milyon lira net kar

Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan:- '2017'nin ilk 3 ayında net karımızı yüzde 21,3 artırarak hedefimize ulaştık'

Kuveyt Türk Katılım Bankası, bu yılın ilk çeyreğinde 152 milyon lira net kar elde etti.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, banka, 2017'nin ilk çeyreğini, net karını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,3 artırarak 152 milyon lira ile kapattı.

Türkiye'de 388 şubesi ve 5 bin 560 personeli ile faaliyet gösteren bankanın yılın ilk çeyreğinde toplanan fon büyüklüğü de 2016 sonuna göre yüzde 7,4 artışla 34,3 milyar lira, kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 6,3 artışla 31,9 milyar lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, 2017'nin ilk 3 ayında net karlarını yüzde 21,3 artırarak hedeflerine ulaştıklarını bildirdi.

Reel ekonomiye katkı sağlayarak ülke ekonomisinin gelişmesine destek olduklarını, bir yandan da faizsiz finans enstrümanlarının geliştirilmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Uyan, "Müşterilerimize kaliteli hizmet sunma ve tüm ihtiyaçlarına yönelik en doğru çözümler üretme noktasında çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uyan, 2017 yılı hedeflerine yönelik de şunları kaydetti:

"Operasyonel merkezileşme, dijitalleşme, otomatize edilmiş süreçler ve karar destek sistemleriyle verimliliği artırmaya devam edeceğiz. Teknoloji odaklı, inovatif ürün ve hizmetler geliştirerek dijital kanallarda farklılaştırılmış müşteri deneyimi sunmak bu yıl yine en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra KOBİ ve ticari segment müşterilerimize sunduğumuz Kredi Garanti Fonu, leasing, proje finansmanı ve dış ticaret finansmanı alanlarında ürün, hizmet ve süreçlerimizi sürekli geliştirerek bu alanlardaki penetrasyonumuzu bir üst seviyeye taşıyarak geliştireceğiz."