08.05.2017 22:31:06

Kuveyt'ten ithalat yasağı

Kuveyt, 3 Arap ülkesine ithalat yasağı getirdi

Kuveyt'in, Ürdün, Mısır ve Umman Sultanlığı'ndan ithal edilen bazı ürünlere yasak getirdiği belirtildi.

Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid er-Rudan'ın aldığı karar doğrultusunda, Ürdün'den karnabahar ve lahana, Umman Sultanlığı'ndan havuç ve Mısır'dan soğan, marul ve guava bitkilerinin ithal edilmesi yasaklandı.

Yasağa gerekçe olarak kullanılan pestisit kalıntılarının izin verilen düzeyi aşmış olması gösterildi. İhracatı yapan ülkelerden, yasak getirilmeyen diğer tarım ürünleriyle ilgili güvenilir bir analiz raporu göndermesi istendi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de daha önce Mısır, Umman Sultanlığı, Ürdün ve Lübnan'dan bazı ürünlerin ithal edilmesini yasaklamıştı.