15.07.2017 11:15:10

Kuveyt'ten İsrail'e sert kınama!

Kuveyt, Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından ibadete kapatılmasını kınayarak, bunun dünyadaki Müslümanların duygularını kışkırttığını belirtti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın, bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberde, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması kınanarak, bunun dünyadaki Müslümanların duygularını kışkırttığı belirtildi.

Dışişleri kaynaklarının, "Aksa'nın kapatılmasının, ibadet özgürlüğünün ihlali olduğunu ve İsrail'in, Aksa ve Kudüs'ün statüsünü değiştirme çabalarının kabul edilemeyeceğini" kaydettiği aktarılarak, uluslararası topluma Aksa'yı ibadete açması için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulunduğu duyuruldu.

İsrail polisi dün sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.