27.02.2017 22:41:12

Kuveyt Milli Günü resepsiyonu

Başbakan Yardımcısı Şimşek:- 'Kuveyt'in milli gününü tebrik ediyorum. Kuveyt-Türkiye ilişkilerini daha da güçlendirmek için çabalayacağız, çalışacağız'- Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi el-Zevavi:- 'Kuveyt ve Türkiye arasındaki ilişkiler harika bir geleceğe sahip. Şu ana kadar yaptıklarımız yeterli değil. Kuveyt ve Türkiye çok daha büyük potansiyele sahip'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kuveyt'in 56. milli ve 26. kurtuluşu günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, "Kuveyt'in milli gününü tebrik ediyorum. Kuveyt-Türkiye ilişkilerini daha da güçlendirmek için çabalayacağız, çalışacağız." dedi.

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari el-Zevavi'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra birçok yabancı misyon şefi ve davetli katıldı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, burada yaptığı konuşmada, "Normalde Bakanlar Kurulu devam ediyordu ama Kuveyt'e verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak, ayrılıp milli günlerine katıldım. Kuveyt'in milli gününü tebrik ediyorum. Kuveyt-Türkiye ilişkilerini daha da güçlendirmek için çabalayacağız, çalışacağız." diye konuştu.



Büyükelçi el-Zevavi de Ankara'da görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kuveyt ve Türkiye arasındaki ilişkiler harika bir geleceğe sahip. Şu ana kadar yaptıklarımız yeterli değil. Kuveyt ve Türkiye çok daha büyük potansiyele sahip." ifadesini kullandı.

Resepsiyonda Türkiye ve Kuveyt milli marşlarının çalınmasının ardından pasta kesildi.



Kuveyt'e özgü kokuların davetlilere tanıtıldığı resepsiyonda, ülkeyi anlatan kısa film gösterimi yapıldı.







