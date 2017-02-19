19.02.2017 17:04:02

Kütahyaspor: 1 - Kocaelispor: 2

Spor Toto 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden Kütahyaspor, kendi sahasında Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu. Her iki takım taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı yaklaşık 8 bin kişi izledi.

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Spor Toto 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden Kütahyaspor, kendi sahasında Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu. Her iki takım taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı yaklaşık 8 bin kişi izledi.Stat:DumlupınarHakemler : Sinan Dereci x, Yakup Bulut x, Selahattin Altay x.Kütahyaspor: Süleyman Kasap x, İhsan Göktaş xx, Furkan Özyurt x, Serkan Esen xx (dk.79 Okan Salmaz xx), Muammer Erdoğdu xx, Gökhan Kaya x (dk.55 Aykut Çakay xx), Oğuzhan Demirer x, Derviş Güner xx, Ömer Faruk Boz xx, Abdülkerim Kılıç xx (dk.86 Ahmet Üner x), Çağlar Yıldızer xx.Kocaelispor: Can Yücel xxx, Kadir Gezer xx, Kadir Öğe xx, Murat Başak xx, Mert Yavuz xx, Oğuzhan Türkmen xxx (dk.72 İshak Kurt x), Sefa Narin xx, Burak Süleyman x (dk.77 Şenol Yıldırım x), Mesut Özdemir xx (dk.90 Özgür Sürekçi x), Hamza Mutlu x, Ali Keten x.Goller: Çağlar Yılzdızer (dk.25) (Kütahyaspor) , Oğuzhan Türkmen (dk.30,dk35) (Kocaelispor)Sarı Kartlar: Serkan Esen (dk.42) , Derviş Güner (dk.59), Çağlar Yıldızer (dk.60), Oğuzhan Demirer (dk.64), Muammer Erdoğdu (dk.65) (Kütahyaspor) , Kadir Gezer (dk.15), Oğuzhan Türkmen (dk.60), Hamza Mutlu (dk.68) (Kocaelispor) (MS-EFE)