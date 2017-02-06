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Kütahya'ya özel hastane
06.02.2017 22:38:47

Kütahya'ya özel hastane

Kütahya'da kapatılan Kent Hastanesi'nin yerine açılacak olan yeni hastanenin tanıtımı yapıldı.

Kütahya'da kapatılan Kent Hastanesi'nin yerine açılacak olan yeni hastanenin tanıtımı yapıldı.

Toplantıya, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Mustafa Şükrü Nazlı, Vural Kavuncu, İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti İl Kütahya Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İsmail Zehir, Adalife Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kahya, yönetim kurulu üyeleri ve hastane müdürü Melek Songül katıldı.

Adalife Özel Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Murat Kahya da buranın yeni bir özel hastane olarak yeniden faaliyetine başlaması için yaklaşık 20 milyon liralık bir yatırım yapıldığını belirterek, "Hastanemiz ilk etapta 25 doktor ve 75 yatak kapasitesiyle hizmet verecek. Daha sonraki süreçte kapasitemizi artırmak için ek yatırımlar yapacağız" dedi.

Kahya, haziran ayında hizmete girmesi beklenen hastanede, yaklaşık 600 kişinin istihdam edileceğini bildirdi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında kapatılan Kütahya'daki özel hastane, başka bir firma tarafından yapılan yatırımla yine özel hastane olarak hizmete girecek" diye konuştu.

Haziran'da hizmete giriyor

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Kütahya halkının beklentilerini karşılayacak güzel bir yatırım olduğunu söyleyerek, "Kütahya'mız adına güzel katma değerler sağlayacak, hemşerilerimizin isteklerini ve beklentilerinin karşılayacak güzel bir hastane olacağı kanaatindeyim. Eskişehirli, orada ticaret yapan müteşebbislerimiz malum yaşanan süreçten sonra eski Kent Hastanesi'nin yerini kirayalarak bu kıymetli yatırımı gerçekleştirdiler. Kütahyamıza hayırlı uğurlu olsun " dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Kütahya için çok önemli bir yatırım olan Adalife Hastanesi önümüzdeki 2-3 ay içerisinde hizmete girecek. Bizlerde bu anlamda, Kütahya milletvekilleri olarak çok memnunuz. Bu yatırımda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza hem yatırımlarının hayırlı olmasını, hem de Kütahya halkımıza iyi hizmetler sunmalarını diyorum. Bizlerde her türlü desteği vereceğiz" diyşe konuştu.

"Kütahya'ya yapılan en güzel hizmet"

AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, sağlık konusunda Kütahya'nın son 15 yılda gelişimine dikkat çekerek bugünleri görmenin heyecan verici olduğu dile getirdi. Nazlı, "Kütahyamız adına güzel bir yatırım, güzel bir hizmet. Girişimde bulunan herkese teşekkür ediyorum. Kütahyamız sağlık alanında cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. Bundan 15 yıl öncesine baktığımızda Kütahya'da sağlık alanında çok fazla bir şey yoktu. Çok sıkıntılı bir ildi. 15 yıl sonra bugünleri görmek heyecan verici. Kütahya Şehir Hastanesi, Yoncalı Fizik Tedavi, üniversitemizde açılan fizik tedavi hastanemiz, Ağız diş sağlığı merkezlerimiz, Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanemiz, Tıp fakültemiz.Bütün bunların hepsi bugün Kütahya'da mevcut olan yatırımlar. Bunlara özel sektöründe Adalife hastenemizle katkı sağlayacak olması Kütahyamız için son derece önemli. Bundan dolayı Adalife Hastane grubuna teşekkür ediyorum " diye konuştu.

"Kütahya için önemli bir yatırım"

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, gereken destekleri vermeye hazır olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz 2-3 yıl gibi bir zaman zarfında kapalı olan bir hastanenin, binanın şimdi yeni cihazlarıyla, yeni ekibiyle faaliyete geçecek. Böyle bir tesisin Kütahya'ya kazandırılacak olması bizleri memnun ediyor. Belediye olarak bize düşen hangi sorumluluk varsa yerine getireceğiz. Kütahya, hastane olarak geçtiğimiz seçimlerde Kütahya halkı tarafından hep soru sorulan bir konuydu. Önümüzdeki günlerde Kütahya Şehir Hastanemizin temelini atacağız. Yoncalı'ya yapılan yatırımlarla beraber 6 milyon metrekarelik imar çalışması yapıldı. Yoncalı'ya termal konusunda önemli hassasiyetin verildiğini burada söylemek istiyorum. Bu yıl itibariyle Yoncalı'nın doğalgaza kavuşacağının da müjdesini vereyim. Vekilimizin de katkılarıyla üniversitemizde bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi çok önemli bir noktaya geldi ve açılışını da önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Yaklaşık orada 200 odanın olduğu ve her oda tek yataklı olup şuan da dolu olduğunu, yaklaşık 3 ay sonraya süre verildiğini, önemli cihazların buraya getirildiğini ve Türkiye genelinden Avrupa'dan da oraya hastaların gelip tedavi olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede şehrimize yatırım yapan tüm yatırımcıları da gönülden kucaklıyorum. Bu hastanenin açılışıyla Kütahya sağlık konusunda önemli bir yatırım kazanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz da, yatırımın Kütahya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu. (EFE)

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