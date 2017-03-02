02.03.2017 13:46:43

Kütahya nüfusu yaşlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Manisa Bölge Müdürlüğü, Kütahya'nın kadınlarda ortanca yaşın en düşük olduğu 63. il, erkeklerde ortanca yaşın en düşük olduğu 64. il olduğunu açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Manisa Bölge Müdürlüğü, Kütahya'nın kadınlarda ortanca yaşın en düşük olduğu 63. il, erkeklerde ortanca yaşın en düşük olduğu 64. il olduğunu açıkladı.TÜİK Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol yaptığı yazılı açıklamada, "Ülke sınırları içerisinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı uyruklu kişilerin ikamet adres bilgileri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası kullanılarak MERNİS veri tabanındaki nüfus kütükleri ile eşleştirilerek 2007 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kurulmuştur. Bu sistemden, yerleşim yerlerine göre nüfusun büyüklüğü ve nüfusun nitelikleri yıllık olarak üretilerek TÜİK tarafından kullanıcıya sunulmaktadır. TÜİK tarafından yayınlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre nüfusu oluşturan kişilerin yaşlarının, küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşını ifade eden ortanca yaş (medyan) ülkemizde 2015 yılında 31,0 iken, 2016 yılında önceki yıla göre artış göstererek 31,4 olmuştur. Kütahya'da 2015 yılında 35,5 olan ortanca yaş 2016 yılında 36,0'a yükselmiştir. Nüfusun yarısı ortanca yaştan büyük yarısı da küçüktür. Kütahya 36,0 olan ortanca yaşla, 31,4 olan Türkiye ortalamasına göre daha yaşlı nüfusa sahiptir. Kütahya kadınlarda ortanca yaşın en düşük olduğu 63. ortanca yaşın en düşük olduğu 64. il olmuştur" ifadelerine yer verdi.(EFE)