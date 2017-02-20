20.02.2017 11:17:56

Kütahya, işsizlik oranının en düşük olduğu iller arasında

Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya'nın, işsizlik oranının en düşük olduğu iller arasında yer aldığını kaydetti.

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Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya'nın, işsizlik oranının en düşük olduğu iller arasında yer aldığını kaydetti.Kütahya İl Ekonomi Toplantısı'nda konuşan Vali Nayir, "İlimizde özel ve devlet kuruluşu olan 672 sanayi kuruluşunda 41 bin 305 kişi çalışıyor. Özel sektöre ait 670 sanayi kuruluşunda 35 bin 780 kişi, kamuya ait 2 adet sanayi kuruşunda 5 bin 525 kişi istihdam ediliyor. Kütahya 1. OSB'de 6 bin 254, 2. OSB'de 603, Tavşanlı OSB'de 2 bin 918, Gediz OSB'de 803 olmak üzere toplam 10 bin 578 kişi istihdam ediliyor. Ayrıca Zafer OSB'nin faaliyete geçmesiyle birlikte bu rakamların 15 binlere çıkacağını düşünüyoruz. Türkiye genelinde işsizlik oranı bakımından en düşük iller arasında 6. sırada yer alan ilimizde, İş Kurumu kayıtlarına göre 18 bin 685 kayıtlı işsiz bulunuyor, yeni yatırımların devreye alınmasıyla birlikte bu rakamın daha da aşağılara düşmesini bekliyoruz. Aktif İşgücü Programları kapsamında 2016 yılı itibariyle 5 bin 682 kişiye istihdam garantili kurs verilerek işsiz vatandaşlarımızı iş sahibi yapma yönünde kurumlarımız gayret sarf ediyor" diye konuştu. (EFE)