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Kütahya İl Özel İdaresinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği
10.05.2017 21:24:58

Kütahya İl Özel İdaresinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Kütahya İl Özel İdaresi tarafından 106 Amatör Spor Kulübüne 171 bin TL değerinde 2 bin 438 adet spor malzemesi törenle dağıtıldı.

Kütahya İl Özel İdaresi tarafından 106 Amatör Spor Kulübüne 171 bin TL değerinde 2 bin 438 adet spor malzemesi törenle dağıtıldı.

Dumlupınar Spor Salonundaki törene Vali Ahmet H. Nayir, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Cengiz, kulüp temsilcileri ve sporcular katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan ASKF Kütahya Başkanı Murat Cengiz, "2017 - 2018 sezonunda da bu katkılarınızın devamı inancındayız. Bu desteği bize veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"9 tane köyümüze halı saha yapıyoruz"

Spora yapılan yatırımın en iyi yatırım olduğunu belirten İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, amatör Spor Kulüplerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen yardımların devam edeceğini söyledi. Spora verilen destekler hakkında da katılımcıları bilgilendiren Musa Yılmaz, "Biz her yıl Gençlik ve Spor Hizmetlerine İl Özel İdaresi bütçesinden belli bir pay ayırıyoruz. Bazı müdürlüklerimize 100 bin, 200 bin ayırırken Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'müze hiçbir zaman bin TL'nin altında bir ödenek ayırmadık. Bu karşılıksız bir ödenek. Ayrılan ödenekle 13 tane ilçemize sentetik çim saha yaptık. Bu sene hayata geçireceğimiz yeni bir proje ile de merkezi konumda olan 9 tane köyümüze halı saha yapıyoruz. Bunlar bizim sevinerek ve gönül rahatlığıyla ayırdığımız paylar; çünkü biz biliyoruz ki gençlerimize yapılan yatırım ülkemize ve geleceğimize yapılan en iyi yatırım. Spora daha fazla yatırım yapmamız gerektiğine inanıyoruz; çünkü sporun gençlerimizi bütün kötü alışkanlıklardan koruduğunu ve uzak tuttuğunu biliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha ciddi, daha büyük rakamlarla sizlere yardım yapma fırsatı buluruz" dedi.

"Desteklerimiz sürecek"

Spor hizmetlerinin toplumsal denge açısından önemli olduğunu vurgulayan Vali Ahmet H. Nayir, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan da uzak tutacağına dikkat çekti. Vali Nayir, "Bizler kamu görevlerini yürütürken spor hizmetlerini asayiş, eğitim ve sağlık hizmetlerinden çok farklı görmüyoruz ve inanıyoruz ki spora destek verdiğimiz zaman ilimizin asayişine, eğitimine ve halkımızın sağlığına destek vermiş olacağız. Spor hizmetlerimiz, asayişimiz, eğitimimiz, sağlığımız toplumsal dengelerimiz açısından önemli. Biz sporu bir yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik, sağlık unsuru; gençlerimizi en iyi oyalayacak, onları geleceğe ve topluma hazırlayacak bir faaliyet olarak gördüğümüz müddetçe spora da bu desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Cengiz Vali Ahmet H. Nayir'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Plaket takdimin ardından bin 908 eşofman takımı ile FİFA onaylı 530 adet top Vali Ahmet H. Nayir ile protokol üyeleri tarafından spor kulübü temsilcilerine teslim edildi. (EFE)
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