02.03.2017 13:41:26

Kütahya'daki toplu köpek ölümleri

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tepecik Belediyesi sınırları içerisinde telef olan köpekler hakkında araştırmalar devam ediyor.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tepecik Belediyesi sınırları içerisinde telef olan köpekler hakkında araştırmalar devam ediyor.Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parklar Şefi ile Tepecik Belediyesi zabıta ekipleri, köpeklerin telef olduğu alanda incelemelerde bulundu.Kütahya Doğa Koruma Milli Parklar Şefi Selman Ertaş'ın incelemelerin ve bölgede yaptığı fotoğraflamaların ardından telef olan köpekler bulunduğu bölgede gömüldü. Tepecik Beldesi zabıta memuru Yusuf Uslu, "Köpekler 4-5 gün önce ölmüş ve nasıl öldüğü ile ilgili bir teşhis koyamadık. Ne vuruldukları belli ne de birbirleriyle boğuştukları belli. Şu anda köpekleri çevreye zarar vermemesi açısında kepçeleri getirerek gömeceğiz. Daha önce böyle köpek öldürme olayı yaşanmadı. Dikkatinizi çekerse yan yana yatıyorlar. Bunların yan yana vurulması mümkün değil" dedi.Daha sonra yapılan incelemeler tutanak ile kayıt altına alındı.