10.05.2017 11:33:54

Kütahya'da 'trafik haftası' sergisi

Kütahya'da Trafik Haftası sebebiyle ekipler, emniyet kemeri, alkollü araç kullanımı ile ilgili broşür dağıtıyor, soruları cevaplıyorlar.

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Kütahya'da Trafik Haftası sebebiyle ekipler, emniyet kemeri, alkollü araç kullanımı ile ilgili broşür dağıtıyor, soruları cevaplıyorlar.8 Mayıs 14 Mayıs tarihleri arasında olan Trafik Haftası nedeniyle, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sağlık İl Müdürlüğü, bir alışveriş merkezinde ortak stant açtılar. Açılan stantla vatandaşlara trafikte uyması gerekenleri bir kez daha hatırlatıyorlar, dağıttıkları broşürlerlerde uyarıyorlar. Ekipler, emniyet kemeri, alkollü araç kullanımı ile ilgili broşür dağıtıyor, soruları cevaplıyor.İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, 8 Mayıs 14 Mayıs tarihlerinde kutlanan trafik haftası ile verdiğimiz broşürler ve göstermiş olduğumuz cinevizyon gösterimleri ile vatandaşları bilinçlendirmek istiyoruz dedi. Çevik, "Vatandaşlarımız trafik konusunda zaten bilinçli ancak tekrarında fayda var diye düşünerek bu tür etkinlikler yapıyoruz" dedi. (HCA-EFE)