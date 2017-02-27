28.02.2017 04:10:35

Kütahya'da marketten silahlı soygun

Pompalı tüfek taşıyan maskeli iki soyguncu, markette emaneten bekleyen iş yeri sahibinin arkadaşını demir çubukla darbetti- Market sahibinin arkadaşını tüfekle tehdit ederek cebindeki paraları ve kasadaki yaklaşık bin lirayı alıp kaçan şüpheliler aranıyor

Kütahya'da pompalı tüfekle bir markete gelen yüzleri maskeli iki şüpheli, bu iş yeriyle emaneten ilgilenen kişiyi demir çubukla darbettikten sonra kasadaki paraları alıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, yüzlerinde maske, birinin elinde pompalı tüfek, diğerinin elinde ise demir çubuk bulunan iki kişi, Zafertepe Mahallesi'ndeki bir markete geldi.

Şüpheliler, içeride bulunan iş yeri sahibinin arkadaşı Özer Başer'i (29) demir çubukla darbetti. Başer'i tüfekle tehdit eden zanlılar, cebindeki bir miktar parayı ve kasadaki yaklaşık bin lirayı alıp otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kolu ve bacağından hafif yaralanan Başer'in tedavisi sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve parmak izi araştırması yapan polis ekipleri, eşkalini belirledikleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, olayda yaralanan Özer Başer'in, evine giden market sahibi arkadaşının ricası üzerine bir süreliğine iş yerinde bulunduğu öğrenildi.