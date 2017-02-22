22.02.2017 11:40:00

Kütahya'da 'Manşetlerle 28 Şubat' sergisi

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Manşetlerle 28 Şubat Fotoğraf Sergisi' düzenlenen bir törenle açıldı.

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Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Manşetlerle 28 Şubat Fotoğraf Sergisi' düzenlenen bir törenle açıldı.Serginin, Hazer Dinar-i Kültür Merkezi'ndeki açılış törenine Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Emniyet Müdür Hasan Çevik, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.Açılış törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat postmodern darbesinin izlerini hamdolsun 15 yıllık iktidarımızda sildik, 16 Nisanda da bir daha hiç yaşanmamak üzere tarihe gömeceğiz inşallah, unutulmaması gereken bir süreçtir 28 Şubat süreci; imam hatiplere yapılanlar, başörtüsü zulmü, müslümanların üçüncü sınıf insanmışcasına muamele görmesi ve daha nice yaşanan sıkıntılar. Millet iradesinin postallar altında ezildiği günlerden, tek sözün Millette olduğu günlere gelinmiştir" diye konuştu.Serginin 1 hafta süreyle açık kalacağı belirtildi. (EFE)