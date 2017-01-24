25.01.2017 00:57:56

Kütahya'da Hüsn-i Hat Sergisi

Kütahya'da, Geleneksel Sanatlar ve Kültür Derneği (VAV-DER) tarafından, Sakatlar Derneği Emet Şubesi Başkanlığı yararına Hüsn-i Hat sergisi açıldı.

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Kütahya'da, Geleneksel Sanatlar ve Kültür Derneği (VAV-DER) tarafından, Sakatlar Derneği Emet Şubesi Başkanlığı yararına Hüsn-i Hat sergisi açıldı.Sera AVM'deki açılış törenine Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı, AK Parti kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Nafi Güral, Geleneksel Sanatlar ve Kültür Derneği Başkanı Arif Çelik, Sakatlar Derneği Emet Şube Başkanı Mustafa Umutlu, STK Temsilcileri ile çok sayıda sanatsever katıldı.Dernek Başkanı Arif Çelik, sergide hattat Mahmut Şahin'in öğrencileri olan toplam 25 sanatçının kağıt üzeri hat, yaprak oyma ve ebru eserlerinin yer aldığını söyledi.Arif Çelik, celi sülüs, celi talik yazı türünde hazırlanan sergide 35 eserin sergilendiğini ve sergiden elde edilecek gelirlerin tamamının Emet Sakatlar Derneği yararına kullanılacağını belirtti.Sakarlar Derneği Şube Başkanı Mustafa Umutlu da, VAV-DER yetkililerine teşekkür etti.Ayet, Hadis-i Şerif, güzel söz ve beyitlerin yer aldığı sergi, 3 gün ziyarete açık olacak. (EFE)