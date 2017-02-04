04.02.2017 11:17:37

Kütahya'da fuhuş operasyonu

Kütahya'da düzenlenen operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen 3'ü kadın 4 zanlı gözaltına alındı.

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Kütahya'da düzenlenen operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen 3'ü kadın 4 zanlı gözaltına alındı.Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fuat Paşa Mahallesi'ndeki bazı evlerde fuhuş yaptıkları belirlenen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde aramalar yapılırken, zanlılar Ş.Ç. (51), E.G. (40), N.G. (48) ve M.Ö. (52) gözaltına alındı. Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddia edilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.