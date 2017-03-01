01.03.2017 21:55:38
Kütahya'da FETÖ/PDY operasyonu
Eski Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürü tutuklandıKütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen ve gözaltına alınan eski Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürü Ü.Y, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4. sınıf emniyet müdürü ve eski Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürü Ü.Y'nin evine operasyon düzelendi.
Gözaltına alınan Ü.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.