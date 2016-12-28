SON HABERLER
Hasta muayenesi sırasında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
GSO yılın son meclis toplantısını yaptı
İşyerinde Kurumsal İletişim, İş Etiği ve İş Ahlakı Semineri
'Orada Duruverseydi Zaman' ile tarihe yolculuk
Salihli TSO'nun 2017 bütçesi 1 milyon 688 bin TL
Şehitkamil'in 2016'da önemli çalışmalar yaptı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Karatepe: 'Mevcut anayasamız halk iradesiyle hazırlanmadı'
Tunceli'de çatışma: 1 asker yaralı
Yeni yılda üniversite şantiyeye dönecek
Medova Hastanesi ile Konya Adliyesi arasında sağlık protokolü imzalandı
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
FOTO
VİDEO
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
28.12.2016 13:42:36
Kütahya'da cinayet
Kütahya'da cinayet
Kütahya'da cinayet
YORUM YAZ
Yorumunu Gönder
YORUMLAR
Quaresma’ya 22 milyon TL
Portekizli yıldızın menajeriyle görüşen yönetim, Beşiktaş’ta geçireceği 3 yıl için 6 milyon Euro (22 milyon TL) alacak.
28.12.2016 13:37:36
Ankara merkezli FETÖ operasyonu
FETÖ soruşturmasında 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 34 muvazzaf asker gözaltında alındı.
28.12.2016 13:20:16
Kahverengi yumurtanın fiyatı arttı
Kahverengi yumurtalar, tüketicilerin yoğun ilgisi nedeniyle organik ve gezen tavuk yumurtalarını bile geçerek, tanesi 1,5 liraya ulaşan fiyatlardan satılıyor.
28.12.2016 13:09:57
FETÖ yalanıyla 34 bin lira dolandırdı
Bursa’da kendisini arayıp “Hakkında FETÖ’cü olduğuna dair iddialar ve deliller var. Yazık sen de mi FETÖ’cü çıktın' diyen dolandırıcıya korkup inanan bir kişi 34 bin lirasını kaptırdı.
28.12.2016 13:06:29
'Nezarethaneden firar' açıklaması
Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve şahısların çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirtti.
28.12.2016 13:02:50
Güney Kore'de eski bakana yolsuzluk gözaltısı
Güney Kore'de yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalıyla ilgili soruşturma kapsamında eski Sağlık Bakanı Moon Hyung-pyo gözaltına alındı.
28.12.2016 12:51:29
Karides avı ve satışı yasaklandı!
Marmara Denizi'nde 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında her türlü karides avcılığı ve satışı yasaklandı.
28.12.2016 12:47:24
TİMETÜRK
SON
HABERLER
Quaresma’ya 22 milyon TL
Ankara merkezli FETÖ operasyonu
Yasin Börü davası ertelendi
Kahverengi yumurtanın fiyatı arttı
FETÖ yalanıyla 34 bin lira dolandırdı
'Nezarethaneden firar' açıklaması
'İstişhâd eylemleri artık haram...'
Güney Kore'de eski bakana yolsuzluk gözaltısı
BMGK kararı sonrası İsrail'den yeni hamle
Karides avı ve satışı yasaklandı!
Banka soygunu girişimine 43,5 yıl hapis
929 kaçak yakalandı
Düşen Rus uçağının karakutusunda yer alan konuşmalar
» Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
» Karşı Cinsle Muhabbet Etmek İsteyen Gence Mektup
» Engelli Çocukların Dinî Yükümlülüklerini Soran Anneye Mektup
» Üniversite okuyan mü’min gençler için evlilik tavsiyeleriniz nelerdir?
ÇOK OKUNANLAR
Rejim: YPG'nin görevi bitti!
Davutoğlu'ndan 'Öfkeli çocuklar' açıklaması
İbadi'den önemli Türkiye açıklaması
Esed, PYD'den toprakları geri istiyor
'ABD'li general: 'TSK bu hattı geçerse destek vermeyiz''
Kurtulmuş'tan IŞİD videosu açıklaması
Bağdadi hakkında şaşırtan iddia
'ABD'den haber: Erdoğan'a darbe yapılacak' mesajı
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
'Suriye hükümeti ve muhalifler görüşüyor'
TİMETÜRK
AJANS
HABERLERİ
Hasta muayenesi sırasında kalp krizi geçiren doktor h
GSO yılın son meclis toplantısını yaptı
İşyerinde Kurumsal İletişim, İş Etiği ve İş Ahlakı Se
'Orada Duruverseydi Zaman' ile tarihe yolculuk
Salihli TSO'nun 2017 bütçesi 1 milyon 688 bin TL
Şehitkamil'in 2016'da önemli çalışmalar yaptı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Karatepe: 'Mevcut anayasam
Tunceli'de çatışma: 1 asker yaralı
Yeni yılda üniversite şantiyeye dönecek
Medova Hastanesi ile Konya Adliyesi arasında sağlık p
Borsa ilk yarıda yükseldi
Yerel hayvan müfettişlerinin eğitimleri başladı
Üsküdar Belediyesi'nden 'Değer Sensin' projesi
SON YORUMLANANLAR
Darbe Komisyonu'nun raporunda 5 saat 45 dakikalık 'karadelik'
'Erdoğan'ın yeni anayasaya uyacağının garantisi ne?'
ABD’den Erdoğan’ın ‘IŞİD’e destek’ açıklamalarına yanıt!
Taşgetiren, Hürriyet'in 'Nureddin Yıldız' haberine sert çıktı
'Türk askeri olmadıkları kesinleşti'
'İktidar, 15 Temmuz'un 'NATO darbesi' olduğunu düşünüyor'
Arap yazardan çağrı: İran-Rusya ve Türkiye'nin Suriye'yi paylaşmasına engel olmalıyız
Esed'den özür dilemek için Şam'a gidiyorlar
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 97. yılı Gazi Üniversitesi'nde kutlandı
Antalyalı imam yerli sosyal paylaşım sitesi kurdu
TIMETURK
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
RÖPORTAJ
EĞİTİM
YEREL
BLOG
KÜLTÜR
MEDYA
TARİH
ANALİZ
AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları