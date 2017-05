08.05.2017 18:36:49

Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kütahya'da çıkan kavgada tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da çıkan kavgada tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Arif C. (29) Atatürk Bulvarı'nda yürürken aralarında husumet bulunan İsmail B. (44) ile karşılaştı ve tartışmaya başladı.Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Arif C., yanındaki ekmek bıçağıyla İsmail B.'yi karnından ve boğazından yaralayıp kaçtı.Ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden İsmail B.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmail B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kaçan şüpheli Arif C., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince evinde yakalandı.Bıçakladığı İsmail B. tarafından bir süre önce darp edildiği öğrenilen şüpheli Arif C., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.