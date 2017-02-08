08.02.2017 18:24:22

Kütahya'da aile hekimlerine antibiyotik kullanımı bilgisi

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde görevli Dr. Ahmet Özmen ve Dr. Cemile Uyar, aile hekimlerine akılcı antibiyotik kullanımı hakkından bilgilendirmedi bulundu.

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Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde görevli Dr. Ahmet Özmen ve Dr. Cemile Uyar, aile hekimlerine akılcı antibiyotik kullanımı hakkından bilgilendirmedi bulundu.Uyar, "Üst solunum yolu hastalıklarında tanı ve tedavi yöntemleri ile beta mikrobuna yönelik hızlı tanı testinin kullanım eğitimleri veriliyor. Bu eğitimler ile temin edilen hızlı tanı testleri sayesinde hekimlerimiz beta mikrobunu 5 dakikada saptayabilecekler. Test pozitif çıkarsa antibiyotik reçete edilecek, negatif çıkarsa reçete edilmeyecek" dedi.Dr. Ahmet Özmen de, "Enfeksiyonların çoğunun nedeni bakteri ve virüsledir. Antibiyotiklerin virüslere karşı etkisizdir. Ülkemizde antibiyotikler çoğu zaman gereksiz biçimde kullanılmakta ve bu gereksiz kullanım nedeniyle bakteriler antibiyotiklere karşı direnç geliştirmektedir. Gelişen bu direnç nedeniyle antibiyotikler hastalıkları tedavi edemez hale gelmektedir. Ayrıca gereksiz kullanılan antibiyotikler vücudumuzda alerjiye, karaciğerde ve böbreklerde hasarlara neden olabilmektedir" iadelerini kullandı. (EFE)