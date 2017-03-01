01.03.2017 17:59:22

Kütahya'da '28 Şubat'tan günümüze' konulu program

Kütahya'da '28 Şubat'tan Bugüne' adlı program düzenlendi.Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İsmail Kılıçarslan'ın konuşmacı olarak katıldığı ve Orhan Karaağaç'ın moderatörlüğünü yaptığı programda, 28 Şubat sürecini, bu süreçte ülkemizde yaşanan sıkıntılarla birlikte ülkenin durumunu ve günümüze kadar gelen etkileri konuşuldu.

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Kütahya'da '28 Şubat'tan Bugüne' adlı program düzenlendi.Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İsmail Kılıçarslan'ın konuşmacı olarak katıldığı ve Orhan Karaağaç'ın moderatörlüğünü yaptığı programda, 28 Şubat sürecini, bu süreçte ülkemizde yaşanan sıkıntılarla birlikte ülkenin durumunu ve günümüze kadar gelen etkileri konuşuldu.'28 Şubat'tan Bugüne' isimli programa, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cevdet Korkmaz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, SK'ların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Programın sona ermesinin ardından Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İsmail Kılıçarslan'a günün anısına çini tabak hediye etti. (EFE)