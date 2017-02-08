08.02.2017 18:24:14

Kütahya Çeşme Pınarları Türbe ve Mezarları Koruma Derneğinden ziyaret

Kütahya Çeşme Pınarları Türbe ve Mezarları Koruma Derneği tarafından Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım'a ziyaret gerçekleştirildi.

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Kütahya Çeşme Pınarları Türbe ve Mezarları Koruma Derneği tarafından Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım'a ziyaret gerçekleştirildi.Kütahya Çeşme Pınarları Türbe Ve Mezarları Koruma Derneği Başkanı Hasan Ünal, Üyeler Ömer Sarıçam, Vildan Asan ve Aynur Kinkav'ın Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım'a makamında yaptıkları ziyarette; yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve planlanacak ortak projelerde birlikte hareket edilmesi noktasında fikir birliği oluşturuldu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bölge Müdürü Adnan Kayım, "Orman Teşkilatını her yönü ile vatandaşlarımıza tanıtmaya ve yarınlara daha güzel bir gelecek bırakmaya gayret ediyoruz. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim" dedi. (EFE)