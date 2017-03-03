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Kütahya AK Parti'de hedef yüzde 82
03.03.2017 12:20:14

Kütahya AK Parti'de hedef yüzde 82

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, 16 Nisan'da yapılacak olan 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması'nda teşkilat olarak, yüzde 82'i oranında 'evet' oyu almayı hedeflediklerini dile getirdi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, 16 Nisan'da yapılacak olan 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması'nda teşkilat olarak, yüzde 82'i oranında 'evet' oyu almayı hedeflediklerini dile getirdi.

Çetinbaş, Belediye Sosyal Tesisleri'nde Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Musa Yılmaz ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, seçim kampanyasına start verdi.

AK Parti'nin siyasette ahlak ve edebin dile olduğunu ifade eden Bakan Çetinbaş, "Biz, Kütahya teşkilatları olarak Türkiye'de decede talibiz. Gönlümüz hem katılım oranı açısından, hem de aldığımız 'evet' oyaları açısından bir rekor istiyoruz. Ben seçim dönemlerine hedef koyarak götürüyorum. Kütahya teşkilatlarımızın, yüzdesel olarak 16 Nisan'da yapılacak Halk Oylamasında hedefi yüzde 82'idir. Biz buna göre çalışıyoruz. Kadın kollarımın tamam.Gençlik kollarımızın tamam. Mahalle teşkilatlarımız tam. Bunu söyle değerlendirmeyeceğiz; aldığımız oyu AK Parti'nin oyu olarak görmeyeceğiz.Aldığımız oyları AK Parti'nin oyları olarak görürsek çok büyük haksızlık olur. Bu haksızlık kime oy veren seçmene. Biz bir köye gidip, bize oy verirseniz 'şu hizmeti getireceğiz' demiyeceğiz. Çünkü AK Parti'nin siyaset dile edep ve ahlaktır" dedi.

Musa Yılmaz: Bin 500 sandık, 7 bin 500 görevli

Ktüahya İl Genel Meclisi Başkanı ve AK Parti Kütahya İl SKM Başkanı Musa Yılmaz da, il genelinde bin 500 sandıkta 7 bin 500 görevli ile Halk Oylaması'na hazır olduklarını söyledi. Yılmaz, "16 Nisan'da yapılacak olan Halk Oylaması, şimdiye kadar yapmış olduğumuz 11 seçimin en önemlisi. Türkiye ve Kütahya'da demokrasi bilinci her geçen gün daha da gelişiyor. Kütahya'da önceki seçimlere baktığımızda katılım oranı yüzde 90'ın üzerinde. Buda gösteriyor ki; Kütahya halkı sürkeli olrak demokrasiye sahip çıkıyor" diye konuştu.

Kamil Saraçoğlu: Siyasi bir partinin seçimi değil

16 Nisan'daki Halk Oylaması'nın bir parti seçimi olmadığını anlatan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Belediyenin hizmetlerimizde hiç bir aksama olmadan devam edecek. 16 Nisan'da yapılacak olan Halk Oylaması'nda partimizin bize göstermiş olduğunu görevleri yerine getireceğiz. Bu süre içinde kapı kapı, sokak sokak dolaşarak, çalışacağız. Cumhurbaşkanımız 15 yıllık sürede 11 defa sandığı hakımızın önüne getirdi. Bu seçimlerde hep birinci çıkması önemli. Böyle bir kişiye diktatörlük ve tek adamlıkla suçlamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Artık koalisyonlar dönemin sona ermesini istiyoruz. 5 yıl kesintisiz bir iktidarın olması çok önemli. 16 Nisan'dan sonra artık milletin dediğinin olduğunu hep birlikte göreceğiz. Seçim sürecinde koordineli bir şekilde çalışacağız.Bu seçimler, siyasi bir partinin seçimi değildir" ifadelerini kullandı. (EFE)
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