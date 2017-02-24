24.02.2017 10:38:54

Kütahya 2. OSB ağaçlandırılıyor

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, 2. Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ağaçlandırılıyor.

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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, 2. Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ağaçlandırılıyor.Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve 2. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile, 2. Organize Sanayi Bölgesi sınırları dahilinde uygun alanların ağaçlandırılarak daha yeşil bir görünüme kavuşturulması amaçlanıyor.Organize Sanayi Bölgesi ağaçlandırması için Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Haziran ayında yapılan yapılan etüd çalışmaları sonrasında 86.3 hertarlık sahaya 86 bin 291 adet karaçam, 51 bin 61 adet sedir ve 18 bin 337 adet yapraklı fidan olmak üzere 155 bin 689 adet fidan sahaya dikilecek.Bölge Müdürü Adnan Kayım, "Yapılacak ağaçlandırma çalışması ile 2. Organize Sanayi Bölgesi daha güzel ve yeşil bir görünüme kavuşurken, yalnızca fabrikaların olduğu değil ağaçların süslendiği görünümü ile sanayi bölgesi çevreye karşı sorumluluk adına da güzel bir örnek olacak" dedi. (EFE)