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KÜSİ Çalışma Grubu Üyelerinden Rektör Şengörür'e ziyareti
10.02.2017 09:57:11

KÜSİ Çalışma Grubu Üyelerinden Rektör Şengörür'e ziyareti

Kırklareli Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu Üyeleri, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Kırklareli Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu Üyeleri, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muzaffer Akgül, KOSGEB Kırklareli Müdürü Mahmut Özkaya, Ticaret İl Müdür V. Yılmaz Akbaş ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Kırklareli İl Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. İsmet Tıkız, Trakya Kalkınma Alansı Uzmanı Mustafa Melih Emre Beji ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Şube Müdürü Önder Tezol katıldı.

Rektörlük Makamında gerçekleşen görüşmede KÜSİ Çalışma Grubu üyeleri, Prof Dr. Şengörür'ü tebrik ederek, yeni dönemde başarı dileklerini iletti.

Ardından kamu-üniversite-sanayi işbirliği kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar ve sanayinin daha da gelişmesi için bundan sonraki süreçte yapılması gerekenler konularında fikir alışverişi yapıldı.

KÜSİ Çalışma Grubu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Şengörür ise, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini artırarak ekonominin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan KÜSİ Çalışma Grubu'nun faydalı çalışmalar yapacağına olan inancının tam olduğunu söyledi.

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