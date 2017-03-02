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Kushner ve Flynn'in Rus Büyükelçi ile görüştüğü iddiası
03.03.2017 08:02:03

Kushner ve Flynn'in Rus Büyükelçi ile görüştüğü iddiası

ABD Başkanı Trump'ın damadı Kushner ile eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'in geçen aralık ayında Rusya'nın Washington Büyükelçisi Kislyak ile New York'ta görüştüğü öne sürüldü- Ayrıca Trump'ın iki danışmanının daha temmuz ayındaki bir etkinlikte Rus Büyükelçi ile görüştüğü belirtildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in geçen aralık ayında Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile New York'ta görüştüğü iddia edildi.

Amerikan New York Times gazetesinin Beyaz Saray basın sözcülerinden Hope Hicks'e dayandırdığı haberinde, Kushner ile Flynn'in aralık ayında New York'taki Trump Tower'da yaklaşık 20 dakika görüştüğü belirtildi.

New York Times, Beyaz Saray sözcüsünün "Kushner'in birçok yabancı diplomatla yaptığı olağan görüşmelerden biri" olarak tanımladığı görüşmeyi, "Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale iddialarının konuşulduğu günlere denk gelmesi" nedeniyle manidar olduğunu savundu.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

- Trump'ın iki danışmanının daha Kislyak ile görüştüğü iddiası

Amerikan USA Today gazetesi ise Trump'ın iki danışmanının geçen temmuz ayındaki bir etkinlikte Kislyak ile görüştüğünü iddia etti.

İsimlerinin J.D. Gordon ve Carter Page olduğu bildirilen danışmanların, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın da katıldığı bir etkinlikte Rus Büyükelçi ile kısa bir süre görüştüğü bildirildi.

- "Bunlar normal görüşmeler"

Konuyla ilgili açıklama yapan Page, Kislyak ile görüşmelerinde Trump'ın kampanyası ya da seçimlerle ilgili hiçbir konuda konuşmadıklarını ifade etti.

Bu tür toplantılara katılanların oradaki yabancı misyon temsilcileriyle görüşmesinin normal olduğunu ve bunlara özel bir anlam yüklemenin doğru olmadığını savunan Gordon ise "Bunu, birçok diplomatla yaptığımız gayriresmi herhangi bir görüşme olarak görüyorum." açıklamasını yaptı.

ABD Adalet Bakanlığı dün Bakan Sessions'ın 2016 yılında iki kez Rusya'nın Washington Büyükelçisi Kislyak ile görüştüğünü ancak bunların hiçbirinin Ruslarla Trump'ın seçim kampanyası arasındaki bağlantılar hakkında olmadığını açıklamıştı.

Sessions, bugün düzenlediği basın toplantısında ise görüşmelerinin içeriğinde seçimler ve kampanya ile ilgili bir şey olmadığını, şüpheleri gidermek için Rusya ile Trump'ın seçim kampanyası hakkında var olan ya da gelecekte kasım seçimlerine ilişkin açılacak muhtemel soruşturmalardan çekildiğini duyurmuştu.

- Trump'tan Sessions'a destek

Başkan Donald Trump ise Sessions'a destek vererek onun yanlış bir şey yapmadığını, sadece Senatoda ifade verirken daha açık olabileceğini belirtmişti.

Öte yandan, Demokratların Senatodaki Azınlık Lideri Chuck Schumer ile Temsilciler Meclisindeki Azınlık Lideri Nancy Pelosi düzenledikleri basın toplantılarında Sessions'ın istifasını istemişti.

Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, kampanya döneminde Rus Büyükelçi Kisylak ile görüşmesi hakkında Beyaz Saray'ı ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'i yanılttığı gerekçesiyle istifa etmişti.


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