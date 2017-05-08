09.05.2017 14:37:20

'Kuşak ve Yol Perspektifinde Türkiye-Çin Ekonomik İlişkileri'

Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang:- 'Türkiye, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan bir konumda. Çin, Türkiye ile her alanda önemli iş birliğini yapma niyetinde'- TEPAV İcra Direktörü Sak:- 'İki ülkenin de (Çin-Türkiye) heybesinde satacak pamuğu var. Çevredeki ülkelerle ticaretin geliştirilmesi gerekiyor'

Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, Türkiye'nin Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan önemli bir konumda bulunduğunu belirterek, "Çin, Türkiye ile her alanda önemli iş birliğini yapma niyetindedir." dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfının (TEPAV) ortaklaşa düzenlediği "Kuşak ve Yol Perspektifinde Türkiye- Çin Ekonomik İlişkileri" başlıklı toplantı TOBB-ETÜ kampüsünde gerçekleştirildi.

Çin Büyükelçisi Yu Hongyang, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, iki ülkenin iş birliğini artırması gerektiğini belirterek, "Bu hedefler doğrultusunda 14-15 Mayıs'ta Pekin'de Kuşak ve Yol Uluslarası İş birliği Zirvesi düzenlenecek. Bu zirveye her ülkeden insanlar gelecek ve ortak çalışmalar için platform oluşturulacak." ifadesini kullandı.

Zirve hakkında bilgi veren Yu Hongyang, 28 ülkeden üst düzey yetkilinin etkinliğe katılacağını ve 110 ülkeden yaklaşık 61 kuruluşun toplantıda hazır bulunacağını söyledi.

Zirvede liderlerin katılımıyla gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısının iki aşamalı düzenleneceğini belirten Yu Hongyang, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte enerji, ulaştırma ve ekonomi bakanlarının da toplantıya katılacağının altını çizdi.

Yu Hongyang, Türkiye-Çin ilişkileri hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan bir konumda ve antik İpek Yolu için önemli bir kuşaktır. Çin, Türkiye ile her alanda önemli iş birliğini yapma niyetinde. İki ülkenin dış ticaret hacmi 2016 yılında 19,4 milyar dolar olurken Çin de Türkiye'nin en önemli ikinci ticari partneri olmuştur. Türkiye-Çin müteahhitlik hacmi ise 18 milyar dolara ulaştı."

Türkiye'nin coğrafi konumuna değinen Yu Hongyang, iki ülkenin ortak düzenlediği projeleri sıralayarak, "Türkiye önümüzdeki yıl Çin'de turizm yılı etkinlikleri düzenleyecek." dedi.

TEPAV İcra Direktörü Güven Sak, dünyanın merkezinin Asya-Pasifik'e kaydığını, Türkiye-Çin ilişkilerine daha bir önem verilmesi gerektiğini söyledi. Sak, "Kuşak ve Yol" projesinin de aslında Asya'nın dönüşüm projesi olduğunu vurguladı.

Çin ile Türkiye'yi birbirine benzeten Sak, "İki ülkenin de heybesinde satacak pamuğu var. Bu da çevre ülkelerle ticaretin geliştirilmesini gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.



