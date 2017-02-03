03.02.2017 17:05:15

Kuşadası'nın tanıtımı için işbirliği

Kuşadası'nda 2017 turizm sezonunu canlandırmak amacıyla yürütülen tanıtım çalışmaları kapsamında, Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde TAV Havalimanları Holding, Kuşadası Ticaret Odası, KODER ve TÜRSAB temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturuldu. Komisyon, Kuşadası'nı bir destinasyon olarak öne çıkarmak ve uluslararası alandaki tanınırlığını arttırmak amacıyla belirlenen ülkelerden gelecek temsilcileri Kuşadası'nda ağırlayacak.

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Kuşadası'nda 2017 turizm sezonunu canlandırmak amacıyla yürütülen tanıtım çalışmaları kapsamında, Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde TAV Havalimanları Holding, Kuşadası Ticaret Odası, KODER ve TÜRSAB temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturuldu. Komisyon, Kuşadası'nı bir destinasyon olarak öne çıkarmak ve uluslararası alandaki tanınırlığını arttırmak amacıyla belirlenen ülkelerden gelecek temsilcileri Kuşadası'nda ağırlayacak.2016 turizm sezonunun olumsuz bir atmosferde geçmesi Kuşadası'nda turizm bileşenlerini harekete geçirdi. Benzer olumsuzlukların 2017 sezonunda da yaşanmaması için Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde bir toplantı düzenlendi. Kuşadası Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Atak, Muzaffer Eryiğit, Tufan Asrav, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Aydın, KODER Başkanı Tacettin Özden, TAV Havalimanları Holding Pazarlama Koordinatörü Serkan Karahatay, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsnü Öten, Kuşadası Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Halit Çakar ve Sealight Otel Genel Müdürü Turan Kesim katıldı.Turizmde yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Ticaret Odası, TAV Havalimanları Holding, KODER ve TÜRSAB'ın katılımıyla bir komisyon kurulmasına ve komisyon tarafından bölgenin uluslararası alanda etkin tanıtımının sağlanabilmesi için belirlenen hedef ülkelerden gazeteci, sosyal medya fenomeni ve acentecilerden oluşan grupların Kuşadası'nda ağırlanmasına karar verildi. Karar doğrultusunda Mart ayı başından itibaren çeşitli ülkelerden gelecek 25-30 kişilik gruplar dörder gün Kuşadası'nda konuk edilecek. Bu süre zarfında düzenlenecek çeşitli etkinlik ve workshoplarla bölgenin sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin birebir tanıtımı yapılacak.