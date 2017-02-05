05.02.2017 16:24:54

Kuşadası'nın sorunları Vali Koçak'ın katıldığı toplantıda ele alındı

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak başkanlığında düzenlenen bir toplantıda Kuşadası'nın sorunları ele alındı.

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Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak başkanlığında düzenlenen bir toplantıda Kuşadası'nın sorunları ele alındı.Kuşadası Korumar Otel'de gerçekleştirilen toplantıya Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tufan Asrav, Kuşadası İlçe Emniyet Müdür Vekili Fatih Çetinkaya, Kuşadası Jandarma Komutan Vekili Asb. Bekir Büyükhan, ADÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Eralp Çolakoğlu ile belediye başkan yardımcıları, çok sayıda kurum amiri ve Kuşadası'na bağlı 23 mahallenin muhtarları katıldı.Toplantı öncesinde bir açıklama yapan Vali Koçak, sorunların çözümüne birlikte hareket edilerek ulaşılabileceğini belirterek "Bugün burada yerel yöneticilerimiz ve diğer kurum amirlerimizle birlikte Kuşadası'nın sorunlarını tespit edip çözüm yolları aramak için toplandık. Birlikte hareket edersek çözülmeyecek sorun olmadığına inanıyorum. Sorunu direk muhatap olandan dinlemek, öğrenmek için program öncesi arkadaşlarımızla birlikte Kuşadası esnafını dolaştık. Malumunuz son dönemde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. Esnafımız da bu durumdan kötü etkilenmiş olabilir. Fakat bu durumu asgariye çekmek bizlerin birlikte çalışmasıyla mümkün olacaktır. Esnafla görüşmelerimiz bizlere de çok fayda sağladı. Değişik çözüm önerileri aldık. Bunları dikkate alıp ilgili bakanlıklara ileteceğiz. Kuşadası denildiğinde aklımıza turizm gelir. Bu ziyarette de bir kez daha bu gerçekliği görmüş olduk. Kuşadası Türk turizminin başlangıç noktasıdır. Bu hususta krizden en çabuk kurtulmayı başaracak turizm yerleşkesi de Kuşadası olacaktı. Tecrübeler önemlidir. Kuşadası turizmin çok iyi olduğu günlere şahit olduğu gibi bugün zor günlerini de görmektedir. Bu zorlukları tecrübe edinip gelecekte daha temkinli olmalıyız. Burada hepimize iş düşmektedir. Vatandaşlarımızın sorunlarını dikkate alıp çözüm yolları bulmak için hep birlikte çabalamalıyız. Bu konuda bize en çok mahalle muhtarlarının yardımı dokunacak. Çünkü onlar vatandaşın şikayetini direkt alan yöneticilerdir ve çözüm yolunu onlar bizlerden daha iyi bilirler. Bundan dolayı böyle önemli bir toplantıda muhtarlarımızın da bulunmasını istedik" dedi.Basın açıklamasının ardından Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi tarafından projeler ve kent sorunlarına dayalı iki ayrı sunum yapıldı. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tufan Asrav sunumunda Kuşadası Belediyesi'nin üç yıl boyunca hayata geçirdiği projeleri tanıtarak yaşama geçirilecek projeler ve ilçenin sorunları hakkında bilgi verdi.