05.02.2017 00:39:57

Kuşadası'nın mallı garibi tek başına yaşadığı barakada ölü bulundu

Kuşadası'nda 'mallı garip' olarak bilinen 60 yaşındaki bir kişi, tek başına bir tarla içerisinde yaşadığı barakada ölü bulundu.

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Kuşadası'nda "mallı garip" olarak bilinen 60 yaşındaki bir kişi, tek başına bir tarla içerisinde yaşadığı barakada ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası-Aydın yolu üzerindeki Andız Kulesi mevkiindeki bir tarla içerisinde bulunan barakada yaşayan 60 yaşındaki Eftal Çiğerci isimli kişinin ölü olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, söz konusu şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan otopside Eftal Çiğerci'nin 5 yıl önce beyin kanamasının ardından ameliyat geçirdiği, o günden beri aşırı derecede alkol aldığı ve olay gecesi de aşırı alkolün ardından hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yakınları, Eftal Çiğerci'nin 60 yaşına kadar hiç evlenmediğini, Kuşadası şehir merkezinde çok sayıda gayrimenkulü bulunduğunu ve 5 yıl önce beyin ameliyatı geçirdikten sonra da hayatını tamamıyla tarla içerisindeki bir barakada geçirdiğini söylediler. Çevresinde mallı garip olarak anılan Eftal Çiğerci'nin cesedi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.