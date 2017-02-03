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Kuşadası'nda vatandaşlardan elektrik faturalarına tepki
03.02.2017 16:59:35

Kuşadası'nda vatandaşlardan elektrik faturalarına tepki

Kuşadası'nda Ocak ayı elektrik faturalarının yüksek olmasına tepki gösteren vatandaşlar AYDEM işletme Müdürlüğü önünde eylem yaptı. AYDEM'in önüne siyah çelenk bırakan vatandaşlar, daha sonra basın açıklaması yaparak olaysız şekilde dağıldı.

Kuşadası'nda Ocak ayı elektrik faturalarının yüksek olmasına tepki gösteren vatandaşlar AYDEM işletme Müdürlüğü önünde eylem yaptı. AYDEM'in önüne siyah çelenk bırakan vatandaşlar, daha sonra basın açıklaması yaparak olaysız şekilde dağıldı.

Ocak ayında Kuşadası genelindeki tüm elektrik faturalarının bir önceki aya oranla anormal şekilde arttığından yakınan vatandaşlar sosyal medya üzerinden örgütlenerek eylem yaptı. Kuşadası Belediye binasının arkasındaki Lütfi Suyolcu İşmerkezi'nde bulunan AYDEM Kuşadası İşletme Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlar, faturalara itiraz için açılan imza kampanyasına destek vererek, dilekçeleri imzaladı. Firma binasının önüne siyah çelenk bırakılırken, ardından Belediye eski başkan yardımcısı Nedret Salbaş'ın oğlu Barış Salbaş, eyleme katılan vatandaşlar adına bir basın açıklaması yaptı.

Barış Salbaş yaptığı açıklamada, "Ocak ayı içerisinde tüketicilere yansıtılan faturalar ile bir önceki ay gelen faturalar arasında tüketim aynı olmasına rağmen yüzde yüz oranında neredeyse fark var. Vatandaşların hiç bilgilendirilmeden yapılan uygulamanın haksız ve hukuksuz olduğunu düşünüyoruz. 500 liradan 2 bin liraya kadar evlere faturalar gelmiştir ve asgari ücretle çalışan bir kişinin bu faturaları ödemesi mümkün değildir" dedi.

Eyleme katılan vatandaşlar da AYDEM'in acil olarak faturaları incelemesi gerektiğini belirterek, haksızlığa uğradıklarını ve haksızlığın giderilmesini beklediklerini söylediler. Topladıkları imzaları AYDEM işletme Müdürlüğü'ne teslim eden vatandaşlar, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

AYDEM'den açıklama

Bu arada, elektrik faturalarının zamlı olarak gönderildiği hakkında çıkan yayınlar ile ilgili AYDEM tarafından açıklama yapıldı. Türkiye genelinde Ulusal Elektrik tarifelerinin uygulandığı ifade edilen açıklamada Ulusal Elektrik tarifelerinin ve faturalardan alınan birim bedellerinin EPDK tarafından bütün Türkiye'de ve Ege Bölgesi'nde aynı şekilde uygulandığı belirtildi. AYDEM'in herhangi bir keyfi uygulamasının söz konusu olmadığı kaydedildi. Son zamanlarda AYDEM müşterilerinin yüksek fatura itirazlarına yönelik AYDEM Müşteri İlişkileri Müdürü Hüseyin Bahadır Gök tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Elektrik satışında uygulanacak fiyatlandırma esasları 4628 Sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4/2 maddesi ve 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 17/1 maddesi ile verilen yetkiye istinaden Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca (EPDK) belirlenmektedir. Elektrik tüketim faturaları, gerek AYDEM 'in faaliyet gösterdiği Aydın, Denizli ve Muğla illerinde gerekse ülke genelinde, yürürlükte olan mevzuat gereği ve EPDK tarafından üçer aylık periyotlar halinde belirlenen, Ulusal Tarifede yer alan elektrik satış fiyatlarına göre düzenlenmektedir. İçinde bulunduğumuz kış aylarındaki hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin altında ve geçmiş yıllara göre çok daha soğuk bir kış mevsimi bölgemizde yaşanmaktadır. Hissedilen bu soğuk karşısında ısınmak için daha fazla ısıtıcı kullanılması, elektrik tüketim miktarında artışa sebep olmaktadır. Bunun sonucunda ise müşterilerimiz yüksek tutarlı faturalar ile karşılaşmaktadırlar. Zira EPDK tarafından yapılmış bir fiyat artışı olmaması nedeniyle, AYDEM 'in elektrik faturalarına yansıttığı bir fiyat artışı olmamıştır. Müşterilerimizin artan tüketimi dışında ödeme yapılacak fatura tutarını değiştirecek bir etken bulunmamaktadır. Son zamanlarda, müşterilerimiz Müşteri İlişkileri Merkezleri'mizi ziyaret ederek veya İletişim Merkezi'mizi arayarak fatura itirazlarında bulunuyorlar. Gelen itirazlar titizlikle incelenmekte, ölçü devresinde kontroller yaptırılmaktadır. Ancak düzenlenen faturalarda her hangi bir hata tespiti bulunmamıştır. Gelen şikâyetlerin büyük bir çoğunluğu, elektrikli soba, klima, katalitik vb. elektrikli ısıtıcılar ile ısınma ihtiyacını karşılayan müşterilerimizden gelmektedir. Gelen şikâyetlerin ilçe bazında incelemesi yapıldığında ise, Kuşadası, Didim, Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye gibi tatil beldelerimizden geldiği görülmektedir. Faturasında bir hata olduğunu düşünen müşterilerimizin en yakın Müşteri İlişkileri Merkezlerimize başvurması halinde ilgili sayaçlar tarafımızdan titizlikle kontrol ettirilecektir. Size en yakın Müşteri İlişkileri Merkezini www.aydem.com veya 0850 800 0 186 no.lu İletişim Merkezimizden öğrenebilirsiniz. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. Aydem ve Elektrik Perakende Satış A.Ş."

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