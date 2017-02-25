26.02.2017 09:10:28

Kuşadası'nda fuar bereketi

Kuşadası'nda düzenlenen ve 4 gün süren Ege Bölgesi Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı (Aegean Hosttech) sona erdi.

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Kuşadası'nda düzenlenen ve 4 gün süren Ege Bölgesi Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı (Aegean Hosttech) sona erdi.Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nde GL Platform Fuarcılık tarafından ve 4 gün boyunca turizm ve gastronomi sektörünün önde gelen 220 markasını ağırlayan Aegean Hosttech, otel, restoran, kafe işletmelerinin, dekorasyon ve mefruşat, endüstriyel mutfak, çamaşırhane, servis ve ikram ekipmanlarını sergilediği fuar ikili iş görüşmelerine de sahne oldu.Dans ve müzik dinletileriyle renklenen fuarda, Ege Şefler Şampiyonası'nın ardından son iki gün de Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen 3. Üniversiteler Arası Aşçılık Şampiyonası'nda (UNİVERSİADE 2017) lezzetler yarıştı. İlk gün 6 kategoride, ikinci gün ise kapalı kutuda menülerin verildiği yarışmada üniversiteli aşçılar en iyi yemek için zamana karşı mücadele verdi. Yarışmada birinciliği ise Cansu Ün, Reyhan Şalcı ve Okan Tezel'den oluşan Esen Yurt Üniversitesi ekibi göğüsledi. İkinci Pamukkale Üniversitesi üçüncü ise Dokuz Eylül Üniversitesi oldu. Lise kategorisinde iseTuzla Asım Kibar Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ekibi birinciliğe layık görüldü. Türkiye Aşçılar Fedarasyonu Başkanı Zeki Açıköz, yarışmanın eğitimli aşçıların geldiği noktayı göstermesi açısından önem taşıdığına dikkat çekerek "Mutfakta söz sahibi olmanın yolu araştırmaktan ve bunu başarıyla uygulamaktan geçiyor" dedi.TURİZM BİRLİĞİNİN TEMELİ ATILDIGL Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan ise kriz ortamında fuar düzenlemelerinin en büyük nedeninin turizm sektörünün "cesur" duruşu olduğuna dikkat çekerek "Turizmde eğer kazanmak istiyorsanız, dünyanın dört bir yanına insanların neden Türkiye'ye gelmeleri gerektiğini en net şekilde ortaya koymanız gerekiyor. Hepimiz aynı gemideyiz ve dünyanın en güzel limanı Türkiye. Türkiye'de turizmin en güzel yapıldığı yer ise Ege Bölgesi. Ege'nin sahip olduğu turizm potansiyelini tam kapasite kullanması durumunda, turizmde küresel marka olmasın önünde hiç bir engel kalmaz. Bunun için tüm sektörün fuarına sahip çıkması gerekiyor. Çünkü Aegean Hosttech, tüm sektör güçbirliğine ev sahipliği yapıyor. Bunu bir ileriye götürmek için yerel yönetimlerin tamanın da güçbirliği yapmayı bir zorunluluk. Bunun temeli de fuarda atıldı. Ege'nin turistik belediyeleri, turizm birliği kurma konusunda görüş birliğine vardı. Yolumuz açık olsun" dedi.