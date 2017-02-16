16.02.2017 14:38:15

Kuşadası'nda belediye personeline seminer

Kuşadası Belediyesi çalışanı 372 personele iş güvenliği semineri verildi. Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde düzenlenen seminerde İş Güvenliği Uzmanı Bahar Cinel, İrfan Uzel ile Dr. Dindar Arslan personeli iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirdi.

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Kuşadası Belediyesi çalışanı 372 personele iş güvenliği semineri verildi. Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde düzenlenen seminerde İş Güvenliği Uzmanı Bahar Cinel, İrfan Uzel ile Dr. Dindar Arslan personeli iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirdi.İki gün süren seminer programında İş güvenliği uzmanları Bahar Cinel ve İrfan Uzel personeli iş sağlığı iş güvenliği, ekranlı araçlarla çalışma, elle taşıma-kaldırma ve personelin yasal hak sorumlukları hakkında bilgilendirdi. Kuşadası Belediyesi Sağlık Merkezi Doktoru Dindar Arslan ise çalışanlara meslek hastalıkları, hastalıklardan korunma prensipleri, biyolojik ve psikolojik risk etmenleri konularında anekdotlar aktardı.Semineri ilk gününde ziyaret eden Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı personele başarılar dileyerek " Bu tür eğitimlerin personelimizin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesine fayda sağlayacaktır. Her hangi bir kazada ne yapacağınızı öğreneceksiniz. Kuşadası Belediyesi olarak personelimize bu tür eğitimler vermeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri personelimizin hak ihlali yaşamaması için ciddi çaba gösterdik ve bunu sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi. Seminer sonunda eğitim gören personele iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir test sınav yapıldı.