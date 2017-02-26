27.02.2017 08:19:16

Kuşadası Körfezi'nin gediklisi fok, uyumak için bu kez kayalıklara çıktı

Geçtiğimiz yıl Yunanistan'ın Sisam adasından gelerek, Kuşadası Marina içindeki bir teknenin içine çıkıp uyuyan Akdeniz Foku, bu kez uyumak için Kuşadası Körfezi'nin bir başka kıyısını tercih etti.

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Geçtiğimiz yıl Yunanistan'ın Sisam adasından gelerek, Kuşadası Marina içindeki bir teknenin içine çıkıp uyuyan Akdeniz Foku, bu kez uyumak için Kuşadası Körfezi'nin bir başka kıyısını tercih etti.Uyumak için Özdere sahilindeki kayalıklara çıkan Akdeniz foku ilgi odağı oldu. Sahil güvenlik ve çevreciler, foku korumak kayıklarda güvenlik çemberi oluşturdu.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'ndeki Menderes ilçesine bağlı Özdere Mahallesi'ndeki kayalıklarda Akdeniz foku olduğu yönünde gelen ihbarı değerlendiren Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, hemen bölgeye hareket ederken, aynı anda da Akdeniz foku ve carette caretta çalışmalarıyla ismini duyuran Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD)'ne de haber verdi. Kayalıkların olduğu bölgeye hareket eden Dernek Başkanı Bahattin Sürücü başkanlığındaki EKODOSD ekibi, hemen güvenlik şeridi oluşturarak, foka dokunmak isteyen meraklı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Büyük ilgi gören Akdeniz fokunun kayalıklarda uyumasını izlemek isteyen Özdereliler, sahil kesimine akın etti ve cep telefonlarıyla bu ilginç durumu kayıt altına aldı.Akdeniz Foku'nun korunması için gerekli önlemleri alan EKODOSD'un Başkanı Bahattin Sürücü, "Fokun herhangi bir sıkıntısı olmadığını, sadece uyumak için burayı tercih ettiğini belirledik. 'Gidip başını okşamak istiyorum.' diyenleri, böyle bir müdahalede bulunmamaları, ona köpek gibi davranılmamasını, bunun çok tehlikeli olacağı konusunda uyardık. Akdeniz Foklarının yaşam alanlarının bulunduğu Ege kıyılarının korunmasını çok önemsiyoruz. Hem Türkiye'ye hem de Yunanistan'a bu canlıların korunması için önemli görev düşüyor. Akdeniz Foku hakkında, ilgili bakanlığa, bağlı müdürlüğe ve foklar konusunda çalışma yapan SAD-AFAG'ı ve yetkilisi Cem Orkun Kıraç'ı da bilgilendirdik " dedi.Akdeniz foklarının neslinin tehlike altında olduğuna dikkat çeken Sürücü, sözlerini şöyle sürdürdü: " Dünyada 600-700 civarında bireyi kalan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli kritik derecede tehdit altında olan Akdeniz foklarının, araştırmalara göre kıyılarımızda 100 kadarının kaldığı tahmin edilmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda Kuşadası'nın kent içindeki kayalıklarında bulunan mağaralarda 3 Akdeniz fokunun varlığı tespit edilmiştir "