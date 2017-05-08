09.05.2017 07:16:59

Kuşadası Güvercin'in takipçi sayısı 500 bini aştı

Kuşadası Ticaret Odası tarafından, 2016 yılı başlarında hayata geçen 'Kuşadası Güvercin' isimli facebook sayfasının takipçi sayısı yarım milyonu geçti.

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Kuşadası Ticaret Odası tarafından, 2016 yılı başlarında hayata geçen "Kuşadası Güvercin" isimli facebook sayfasının takipçi sayısı yarım milyonu geçti.Kuşadası Ticaret Odası, ülkemizin içinde bulunduğu koşullardan en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizmi canlandırmak amacıyla başlattığı tanıtım atağında sosyal medyaya ağırlık verdi ve yarım milyon takipçiye ulaşarak büyük başarıya imza attı.Sosyal medya ölçümleme aracı BoomSocial'in medya ölçümleme ve analizlerinde de seyahat kategorisinde hızla yükselen sayfa, seyahat kategorisinde hakkında konuşanlarda Turkey.Home, Ets Tur, Geziko gibi sayfaları geride bırakarak 1. Sırada yer aldı. 40 Bin haftalık artış oranıyla da birinciliği kaptırmayan Kuşadası Güvercin facebook sayfası, Seyahat Sektörü Hayran Sayfaları sıralamasında Anıtur, Tatil Sepeti gibi sayfaları geride bırakarak 9. Sıraya yükseldi.Kuşadası Güvercin facebook sayfasının 500 bin takipçi sayısını geçmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; kurum olarak sosyal medya tanıtımlarına verilen ağırlık ve yapılan harcamalarla, ilçe için en faydalı işin yapıldığını belirtti ve içinde bulunulan koşullara rağmen geçtiğimiz yıl yerli turistteki % 57'lik artışın ve halen özellikle hafta sonları yoğunluğun bunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.Tüm takipçilerin organik olduğunu ve sayfanın hayata geçtiği andan itibaren toplam reklam gösterim sayısının 136 milyonu geçtiğini belirten Akdoğan; son bir ay içerisinde sayfa üzerinden 1 milyon 850 bin kişiye erişilerek reklam gösterildiğini, 1 milyon 100 bin video görüntülenmesi gerçekleştiğini ve sayfanın 116 bin yeni takipçi kazandığını sözlerine ekledi. İlçemizin katıldığı önemli turizm fuarları Kiev ve Minsk fuarlarına da sosyal medya üzerinden destek verdiklerini ve toplam 75 bin kişiye reklam gösterimi yapıldığını belirten Akdoğan; sosyal medyanın her kanalında Kuşadası'nın tanıtımını ve yakın zamanda hayata geçen Kuşadası illüstrasyon haritası ve maskotu gibi Kuşadası için ilkleri yapmaya devam edeceklerini söyledi.