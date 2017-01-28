29.01.2017 01:56:25

Kuşadası EMITT'te Tanıtıldı

Kuşadası, bu yıl 21'inci kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'e 90 metrekarelik bir stantla katıldı. Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde KODER ve TÜRSAB'ın desteğiyle açılan Kuşadası standının yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

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Kuşadası, bu yıl 21'inci kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'e 90 metrekarelik bir stantla katıldı. Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde KODER ve TÜRSAB'ın desteğiyle açılan Kuşadası standının yoğun ilgi gördüğü belirtildi.Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, Belediye Meclis Üyesi Canan İnanç ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhterem Akın'ın da katıldığı 4 günlük fuarda Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından Aydın incirlerinden hazırlanan tatlı ziyaretçilere ikram edilirken, yazılı ve görsel materyaller eşliğinde, ilçenin doğal, tarihi ve kültürel değerleri tanıtılıyor.İstanbul Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen EMITT'e 3. Salonda yer alan 90 metrekarelik stantla katılan Kuşadası ziyaretçi akınına uğradı. Kuşadası standını Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Fethiye Belediye Başkanı Behcet Saatcı, Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı'nın yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı tur operatörü, acente temsilcisi ve organizatör ziyaret etti.Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Belediyesi olarak, ilçeyi bir destinasyon olarak öne çıkarmak ve marka değerini yükseltmek amacıyla başlattıkları tanıtım atağını 2017 yılında da sürdüreceklerine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Türkiye'de turizmin başladığı yer olan ilçemiz Kuşadası'nı etkin bir biçimde tanıtmak ve turizm alanında sahip olduğumuz yarım asrı aşan deneyimimize duyduğumuz güvenle, ilçemizi ulusal ve uluslararası alanda çekim merkezi haline getirmek için turizmcilerimizle işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dünyanın en önemli turizm buluşmalarından olan EMITT Fuarı'nın ilçemiz ve tüm turizmcilerimiz açısından başarılı geçmesini temenni ediyorum."