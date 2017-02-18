18.02.2017 16:22:52

Kuşadası, Bükreş ve Sofya fuarlarında tanıtılıyor

Kuşadası'nın tanıtım atağı Bükreş ve Sofya'da sürüyor. Kuşadası, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen TTR Romanya Uluslararası Turizm Fuarı ile Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Uluslararası Tatil ve Spa Turizm Fuarı'nda yerini aldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kuşadası'nın tanıtım atağı Bükreş ve Sofya'da sürüyor. Kuşadası, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen TTR Romanya Uluslararası Turizm Fuarı ile Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Uluslararası Tatil ve Spa Turizm Fuarı'nda yerini aldı.Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde KODER'in katkılarıyla açılan stantlarda, ilçenin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri hazırlanan görsel ve bilgilendirici materyaller aracılığıyla tanıtılıyor. Turizm sektörünün bileşenlerini buluşturan fuarlarda yer alan Kuşadası stantları yoğun ilgi görüyor.Kuşadası açısından en önemli turizm pazarlarından biri olan Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarında Kuşadası rüzgârı esiyor. 16-19 Şubat tarihleri arasında Bükreş'te düzenlenen Romanya Turizm Fuarı'na, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Muzaffer Eryiğit ile Tufan Asrav, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Canan İnanç ve KODER Yönetim Kurulu Üyesi Turhan Kesim ile turizmciler katılırken Kuşadası standını Bulgaristan ve Romanya Kültür ve Turizm Danışmanı Cemal Tekkanat Kuşadası standını ziyaret etti. Belediye Meclis Üyesi İnanç "Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen turizm fuarında Kuşadası olarak gördüğümüz yoğun ilgi bizi memnun etti" dedi.