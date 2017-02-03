03.02.2017 17:04:24

Kuşadası, Brüksel Turizm Fuarı'nda tanıtılıyor

Kuşadası, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı'nda yerini aldı. Kuşadası Otelciler Derneği, TÜRSAB ve Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle açılan Kuşadası standı ilgi görüyor.

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Kuşadası, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı'nda yerini aldı. Kuşadası Otelciler Derneği, TÜRSAB ve Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle açılan Kuşadası standı ilgi görüyor.Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Truzim Fuarı, 59'uncu kez kapılarını açtı. Brüksel EXPO alanında düzenlenen ve dünyanın en önemli turizm buluşmalarından birisi olan 4 günlük fuarda yer alan Kuşadası standında ilçenin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri hazırlanan görsel ve bilgilendirici materyaller aracılığıyla tanıtılıyor. Turizm sektörünün bileşenlerini buluşturan fuarda Kuşadası standı ziyaretçi akınına uğruyor. Kuşadası Belediyesi'ni temsilen Belediye Meclis Üyesi Canan İnanç ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhterem Akın'ın katıldığı fuar 5 Şubat tarihine kadar sürecek.Kuşadası'nın tanıtım atağı 6-9 Şubat tarihleri arasında İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek olan İran Uluslararası 10. Turizm Fuarı ile devam edecek.