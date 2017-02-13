13.02.2017 20:36:18

Kuşadası Belediyesi temizlik çalışmaları sürüyor

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 'Temiz Çevre, Temiz Kuşadası' hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

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Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, "Temiz Çevre, Temiz Kuşadası" hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.Bir yandan rutin temizlik işlerini sürdüren ekipler bir yandan da belirlenen program dahilinde ilçe merkezine uzak mahallere giderek detaylı temizlik çalışması yürütüyor.Mahalle muhtarlarından alınan bilgi doğrultusunda yürütülen çalışmalar vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Son olarak Yayla, Kirazlı, Çınar ve Yeniköy mahallerinde yapılan detaylı temizlik çalışmaları kapsamında cadde, sokak, okul bahçeleri ve kaldırımlar süpürülerek çevrede kirlilik yaratan evsel atıklar toplanıyor.