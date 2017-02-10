10.02.2017 10:05:24

Kuşadası Belediyesi'nden zurna resitali

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi muhteşem bir müzik dinletisine ev sahipliği yaptı. Ünlü Zurna sanatçısı Halik Çokyürekli'nin gitar, bağlama ve klavye eşliğinde düzenlediği zurna dinletisine Kuşadalı sanatseverler ilgi gösterdi.

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Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi muhteşem bir müzik dinletisine ev sahipliği yaptı. Ünlü Zurna sanatçısı Halik Çokyürekli'nin gitar, bağlama ve klavye eşliğinde düzenlediği zurna dinletisine Kuşadalı sanatseverler ilgi gösterdi."İbramaki Sanat Resitalleri" kapsamında düzenlenen, Ünlü Zurna sanatçısı Halil Çokyürekli'nin icra ettiği Türk ve Dünya müziğine ait eserler katılımcıların yoğun beğenisini aldı. İbramaki Sanat Resitalleri, 22 Şubat Çarşamba günü, çelloda Özgür Elgün, piyanoda Aleksander Mekaev, klarnette ise Halil Emrah Öztürk'ün yer alacağı ücretsiz dinleti ile devam edecek.